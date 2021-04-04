Тюменские врачи спасли пациентку с опухолью в 25 килограммов

Тюмень, 4 апреля. Врачи в Тюмени провели операцию по удалению опухоли в 25 килограммов. Пациентка в течение двух лет думала, что просто прибавила в весе.

Хирурги удалили опухоль из брюшной полости женщины. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Пациентка два года принимала увеличивающее новообразование за полноту и не обращалась к врачам. Опухоль разрослась и полностью заняла малый таз и брюшную полость.

Жительница Тюмени пошла на осмотр к гинекологу, когда у нее начались боли в малом тазу. Специалисты диагностировали доброкачественное новообразование и назначили операцию. Она длилась три часа, в ходе которых женщине удалили опухоль яичников и массивную миому матки. В общей сложности пациента лежала в больнице девять дней. Хирурги отметили, что женщине очень повезло, так как новообразование могло разорваться в любой момент и привести к несовместимым с жизнью последствиям.

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