Главком ВСУ: вступлением в НАТО Украина усилит Альянс

Киев, 4 апреля. Членство Украины в НАТО позволит укрепить и само государство, и возможности НАТО, полагает главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

На данный момент ВСУ активно сотрудничают с НАТО по различным направлениям оборонных реформ. Основным вектором взаимодействия являются совместные с Альянсом действия в Черном море.

«За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — сообщил Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора.

Также он отметил, что в течение последних лет Альянс стал основным стратегическим партнером для Киева. К тому же украинские военнослужащие продолжают свое участие в выполнении международных задач по поддержанию мира под руководством Североатлантического альянса в Афганистане и Косово.

Стоит отметить, что также недавно политолог разъяснил заявление Киева о подготовке Украины и НАТО к войне за Крым.