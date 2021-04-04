Жена Андрея Кончаловского заявила, что распрощалась с мечтами

Москва, 4 апреля. Актриса Юлия Высоцкая, счастливо живущая в браке с кинорежиссером Андреем Кончаловским, редко афиширует свою личную жизнь. Звезда решила приоткрыть завесу тайны в свежем интервью.

Юлия Высоцкая и интервью — слова, которые многие поклонники актрисы никогда не разместили бы в одном предложении, однако звезда удивила многих, решившись на откровенный разговор о себе и своей жизни.

Артистка уже и не помнит, когда ей задавали способные поставить в неловкое положение вопросы, однако в случае, если они все же прозвучат, Высоцкая спокойно встанет и уйдет, закончив беседу. Актриса призналась, что ни один человек не способен ее разочаровать или заставить плакать, поскольку она является реалистом, отказавшимся от пустых надежд и мечтаний.

«Я не люблю сослагательное наклонение. Накручивание себя и предвкушение забирают само событие. Конечно, в юности мечтала. Но сейчас с мечтами я покончила», — заявила Высоцкая в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Фанаты, знакомые с биографией Высоцкой, предположили, что подобная закрытость могла стать ее реакцией на трагедию с дочерью, впавшей в кому в результате автомобильной аварии в октябре 2013 года.

Юлия Высоцкая на днях рассказала о незабываемом венчании с режиссером Андреем Кончаловским в Пскове 20 января 2019 года. Супруги на тот момент уже были родителями.