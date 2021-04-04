Арбенина станцевала на столе вместе с Ярмольником на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 4 апреля. Новый выпуск телепрограммы «Точь-в-точь» запомнится зрителям благодаря фееричному выступлению певицы Маши Зайцевой. Артистка спародировала рок-звезду Диану Арбенину.

Артистка исполнила хит «Ты дарила мне розы» и точно смогла передать манеру выступления Арбениной. Оказавшаяся в зале звезда с восторгом встретила пародию на себя.

После выступления Зайцевой рок-певица рассказала, что создала трек буквально за семь минут. Близкие люди раскритиковали композицию и назвали ее «днищем», поскольку в ней отсутствует глубокая история. После откровения Арбенина спела песню вместе с конкурсанткой программы. Отдавшись известному мотиву, артистка забралась на стол жюри. Компанию в танцах ей составил актер Леонид Ярмольник. Зрители и остальные члены жюри аплодировали стоя.

Своему пародисту Арбенина попросила поставить десять баллов по пятибалльной шкале. Все судьи поставили Зайцевой высший балл, тем самым она за свой номер заработала 20 очков.

Прошлый выпуск популярного пародийного шоу запомнился зрителям неудачным выступлением поп-певца Мити Фомина, который выступал в образе солиста группы «Ногу свело!» Макса Покровского. Гневной тирадой в адрес участника разразился актер Максим Аверин.