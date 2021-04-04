Как российский самолет планирует покорить Африку

Москва, 4 апреля. Легкий многоцелевой самолет МАИ-411 возможно будет продаваться далеко за пределами России и Европы в целом, сообщает «ПолитПазл».

Об этом заявил ВРИО главы Республики Дагестан Сергей Меликов, беседуя с председателем Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорем Морозовым. Переговоры производились посредством видеосвязи, и в какой-то момент прозвучало довольно неожиданное предложение. Его идея в том, чтобы наладить поставки производимых в Кизляре самолеты МАИ-411 в страны Африканского континента.

«Учитывая заинтересованность ряда стран Африки в обеспечении мониторинга и охраны заповедных зон, мы готовы предложить африканским партнерам самолеты малой авиации, производимые концерном «КЭМЗ», — пояснил Меликов.

По словам Морозова, потребность в воздушных судах малой авиации сегодня есть сразу у двух африканских государств. После завершения переговоров официальные лица стран подписали двустороннее соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Стоит отметить, что легкий многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411 был произведен в конструкторском бюро Московского авиационного института. Произведено воздушное судно, предназначенное для авиаперевозок, туризма, воздушного патрулирования и первоначального обучения пилотов было на Кизлярском электромеханическом заводе («КЭМЗ»). Самолет был впервые представлен на прошедшем в 2017 году 13-м Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Ранее стало известно о намерении Южной Кореи создать собственный многоцелевой военный самолет.