Норвежский журналист о пропаганде русофобии и о том, как США отравили Навального

Норвежский журналист Ларс Биркелунд, автор книги «Война Норвегии против Сирии», опубликовал в одном из крупнейших интернет-изданий страны — Steigan.no, — выходящем на пяти языках, статью Russofobi, den stuereine rasismen, det gode hatet («Русофобия, чистый расизм, добрая ненависть»), которая привлекла к себе внимание читателей из-за разоблачений деятельности официальной пропаганды.

В начале материала автор обращает внимание, что русофобия навязывается любому норвежцу с самых юных лет, независимо от его происхождения и места рождения, на протяжении десятилетий.

«В натовской Норвегии нас приучают верить худшему о России, и это тянется поколениями. Я ощущаю эту обработку на собственной шкуре с детства, с 1960-х годов. Как и почему я заметил русофобию, хотя с детства и до взрослой жизни не питал особых симпатий к России и не был коммунистом? Нам внушали, что Россия опасная, подлая и вероломная и завоюет нас при первой же возможности. Значит, мы должны жить в вечном напряжении — а то вдруг среди нас затесалась пятая колонна! Нам это внушали, хотя совсем незадолго до этого Россия освободила Финнмарк и ушла восвояси. А уже через четыре года, в 1949 году, Норвегия вступила в НАТО — враждебную России организацию. Так что у русских уже тогда были веские основания считать нас неблагодарными. Многие прописные истины 1960-х давно канули в лету — от запрета гомосексуализма до убеждения, что место женщины — дома, причем желательно на кухне. Коммунистический Советский Союз тоже давно уже стал историей. Сегодняшняя Россия не менее капиталистическая, чем страны НАТО. Да, почти все изменилось, но русофобия сохраняется. Только теперь проблема не в коммунизме. Проблема в том, что Россия — это Россия, а русские — это русские. И они по-прежнему опасны — неважно, что последние 20-30 лет больше всех войн в мире развязали как раз страны НАТО во главе с США. Стереотипы о России и русских даже навевают ассоциации с шельмованием евреев в межвоенный период».

Тут можно добавить, что если раньше невыгодные для западной пропаганды исторические факты, такие как освобождение Советской армией севера Норвегии и ее быстрый уход оттуда, просто замалчивались, то сейчас стали придумывать исторические события для дискредитации нашей страны. На полном серьезе как неоспоримые факты преподносятся, например, вымыслы о том, что это СССР вместе с Третьим рейхом развязал Вторую мировую войну или что русские хотели уничтожить всех украинцев при помощи голода в 1932-33 годах.

Никаких доказательств этих утверждений никогда не приводится, а для борьбы с теми немногими, кто рискует опровергать эти лжи при помощи фактов, используется простой метод — их объявляют агентами Кремля и снова не приводят никаких доказательств этого. Об этом тоже рассказывает Ларс Биркелунд:

«Точно так же клеймить инакомыслящих продолжают и во внешней политике — хотя холодная война кончилась еще 30 лет назад. В тех редких случаях, когда с многочисленными норвежскими «ястребами» спорят насчет военной политики НАТО и нашей страны, они взрываются гневом или разражаются слабо завуалированными обвинениями, что собеседник — российский наймит. В этом есть что-то пугающее и тоталитарное, когда совершенно очевидный вопрос вызывает гнев. Надо, чтобы везде было либо-либо, а не и то и другое. Надо, чтобы вместо всех оттенков радуги все стало черно-белым. Увы, тогда им удалось запугать большинство норвежцев и стортинг (парламент Норвегии. — Прим. ФАН) в придачу. Уверен, есть люди, которые хотят высказаться против этого безумия, но боятся, что их выставят путинскими мальчиками на побегушках. Мы это видели, когда Норвегия ввязалась в войну с Ливией и Сирией. Никто в стортинге и не пикнул — из страха перед партийным кнутом или из опасений, что его выставят каддафистом либо асадистом».

Давно уже всем в Восточной Европе ясно, что для вступления страны в ЕС необходимо не только членство в НАТО, но и откровенно русофобская политика во всем: от школьных учебников до визового режима для граждан России. Те политики, которые не поддерживают эти принципы, лишаются источников финансирования через фонды типа «Открытого общества» Джорджа Сороса (признан нежелательным в России) и подвергаются дискредитации через подконтрольные Западу СМИ. Норвежский журналист приводит яркий пример этого:

«Мало кто знает, что силы, которые взращивают в Восточной Европе США/НАТО/ЕС, — лютые русофобы. Вспомните хотя бы экстремистов, которые благодаря Западу захватили власть на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года и уже через три месяца объявили войну жителям Донбасса. А затем США беззастенчиво признали, что с 1990-х годов и до переворота потратили на их поддержку целых 5 миллиардов долларов».

К несчастью для большинства западных дезинформаторов, врать становится все сложнее. Сейчас существует множество источников информации, современная компьютерная техника позволяет легко преодолевать языковые барьеры. Да и многие предсказания «специалистов по России» с обоих берегов Атлантики с треском провалились. Вопреки обещаниям, РФ не распалась и не погрузилась в хаос, несмотря на то, что санкции против нее действуют уже семь лет. Наоборот, благодаря им ей удалось увеличить эффективность своего сельского хозяйства. А вот на Украине, строго выполняющей все рекомендации Запада, дела идут все хуже. Ларс Биркелунд приводит и другие примеры:

«Сейчас, к счастью, делать из России пугало стало сложнее — отчасти потому, что Россия уже не коммунистическая, отчасти потому, что сам Запад, по сути, распадается, а еще и потому, что другие страны, которыми нас тоже пугают, оказались гораздо успешнее. Например, Китай. Кроме того, все знают, кто развязывает войны в последние двадцать лет — и это не Россия».

Новый толчок русофобии дало осуждение Алексея Навального в полном соответствии со всеми требованиями закона. Обратите внимание, все те, кто требует освобождения бывшего берлинского пациента, не указывают на какие-либо юридические нарушения или сфабрикованные доказательства и тем самым косвенно признают его вину в мошенничестве. Тем не менее ничем не обоснованные требования выпустить этого преступника на свободу не стихают. Наш норвежский коллега обратил внимание еще на несколько аспектов этого дела:

«Русофобия в Норвегии никуда не делась — она жива во всех СМИ за некоторыми исключениями. Она идет волнами и в последнее время снова набирает обороты: оппозиционеру Алексею Навальному поклоняются чуть ли не как герою. Будь он норвежцем, наши журналисты его бы и на пушечный выстрел к себе не подпустили, но у него есть важный козырь: он ненавидит Путина. На самом деле Навальный едва ли не член SIAN (националистическая организация «Стоп исламизации Норвегии». — Прим. ФАН), если перевести на наши реалии. В 2007 году он опубликовал видео, где сравнил кавказцев с тараканами и призвал легализовать стрелковое оружие, чтобы россияне могли от них защититься. Как пишут в толковом словаре, у него «резко критические взгляды на иммиграцию». К счастью, лишь 2-3% россиян хотят видеть Навального своим лидером. Остается только порадоваться, что такого политика русские отвергают. Но вместо этого мы имеем ситуацию, когда премьер-министр и другие члены правительства, шеф НАТО Йенс Столтенберг и норвежские журналисты восхваляют Навального на все лады чуть ли не как спасителя России».

Традиционно западные СМИ рисуют Россию технически отсталой страной. В последние годы было нанесено два сокрушительных удара по этому имиджу. Вначале президент России Владимир Путин показал новейшие виды вооружения, которых нет ни у одного государства мира, а затем наша страна создала лучшую вакцину против COVID. Это отметил и автор статьи:

«Другая черта русофобии — пренебрежительное отношение ко всему российскому, от промышленных товаров до «Спутника» — российской вакцины от коронавируса. Ее покупают все больше стран, но норвежские власти отказываются наотрез. Вероятно, дело не в качестве, а в санкциях, которые США и ЕС ввели против России в 2014 году, а Норвегия поддержала. И теперь премьер-министр Эрна Сульберг и министр здравоохранения Бент Хёйе остались с носом. Ведь обещанной европейской вакцины Норвегия так и не получила. И учитывая, как Сульберг и компания ведут себя по отношению к России в последние годы, ничто не предвещает, что Россия отдаст приоритет Норвегии, если правительство все же созреет попросить у нее помощи».

В 2018 году Ларс Биркелунд создал в Facebook группу «Хорошие новости с оси зла», где помещалась положительная информация из стран, которые на Западе традиционно принято поливать грязью. Сейчас в этой группе уже более 1400 участников.

Во второй части своей статьи Биркелунд приводит наиболее яркие примеры двойных стандартов по отношению к нашей стране в норвежских СМИ. Он описывает, как тем норвежцам, которые не боятся сказать объективную положительную информацию о России, всячески стараются заткнуть рот, хотя официально цензуры в Норвегии нет:

«Я много раз слышал от «экспертов», которые часто мелькают в норвежских СМИ. Они уверяют, что любят Россию, русский народ, русскую литературу и так далее. Но на деле у них не найдется ни одного доброго слова ни о России, ни о ее лидере Владимире Путине, который поставил Россию на ноги и за это любим народом. Эксперты, которым нравятся и Россия, и Путин, тоже встречаются, но в норвежские СМИ они почти не попадают. В 2014 году ведущий Эйрик Волд отчитал профессора Бьёрна Нистада и сказал, что нельзя высказывать мнения, которые оскорбляют остальных участников дебатов. В той же программе выступали два норвежских украинца, настроенных истерически, антироссийски и заговорщически. Они прямо-таки сочились ненавистью. Один из них даже призвал к вооруженному восстанию в России. Обоим дали высказаться свободно. Травля России в СМИ тоже идет волнами, и в последнее время мы снова видим обострение. Возьмем, к примеру, газету Aftenposten от 25 января: целых пять страниц сплошной демонизации России и парадный портрет вышеупомянутого Навального — от Лены Веттеланд и Инны Сангаджиевой из Норвежского Хельсинкского комитета. Эти так называемые «эксперты» должны бы знать, что у Навального всего пара процентов поддержки, что он, можно сказать, член SIAN, и так далее. Так почему же они восхваляют этого «героя»? Норвежский Хельсинкский комитет изображает из себя отважного защитника прав человека. Но на деле он существует на бюджетные деньги и ругает Россию и другие страны, которые не приемлют претензии США/НАТО на мировое господство. И Навальный в этом отношении тоже полезный инструмент. Или возьмите заметку Эстена Сэтера в «Дагбладет». Никто не спорит, что российский лыжник повел себя неспортивно. Но обобщение «Россия прогнила насквозь» — не что иное, как расистская пропаганда и язык ненависти, с которым норвежские власти обещали бороться. И где, спрашивается, Антирасистский центр? Его содержат норвежские власти. Они, видимо, не решаются кусать руку, которая их кормит, ибо русофобия в Норвегии — вполне допустимый вид расизма. Если бы Сэтер сказал то же самое об Израиле, реакция была бы совершенно иной».

Раньше западные страны гордились тем, что у них свобода слова и свободная пресса. Ничего этого сейчас нет и в помине. Любое крупное СМИ имеет хозяев, которые и определяют редакционную политику издания или телевизионного канала. Западные СМИ свободно работают в нашей стране, в Россию бежит поток денег для финансирования геббельсовцев наших дней — так называемых оппозиционных СМИ. Любое действие российских властей с целью заставить их действовать в рамках законов вызывает волну возмущения на Западе и оглушительный крик о «нарушении свободы слова в России». Что-то ничего подобного не было слышно, когда президент Украины Владимир Зеленский просто закрыл три оппозиционных ему телеканала безо всяких решений суда одним своим указом. Недавно его примеру последовала и Латвия. Российские СМИ, прежде всего RT, Sputnik и Федеральное агентство новостей, встречают массу препятствий для своей работы в западных странах, а на Украине все российские СМИ запрещены уже семь лет, но никто из западных официальных лиц этим не возмущается. Наступающая цензура налицо.

Об этом пишет и Ларс Биркелунд:

«Можно вспомнить, что норвежские журналисты не раз призывали к цензуре. В декабре Кристофер Рённеберг из Aftenposten заставил телерадиовещательную компанию NRK (крупнейшую в стране) принести извинения за в кои-то веки положительный и лестный сюжет о Китае. А в январе Тереза Соллиен из Aftenposten заставила газету Nettavisen удалить статью, где осуждалось, как недоброжелательно норвежские СМИ освещают события в Китае. Из-за русофобии некоторые заявления по телевизору выглядят прямо-таки комично. Например, 24 января Ингвильд Брюн с воодушевлением сообщила, что видео, снятое командой Навального, «всего за несколько дней» собрало 80 миллионов просмотров. Да кто угодно собрал бы не меньше — после такой рекламы почти во всех западных СМИ, включая NRK! 24 января Трине Шей Гранде умилилась тому, как толпа из сотни человек закидала снежками четверых российских полицейских. Когда я ответил: «А вы та еще лицемерка. Что-то я не видел, чтобы вы одобряли такое обращение с норвежскими полицейскими», она меня заблокировала».

В конце своей статьи Ларс Биркелунд снова возвращается к теме отравления Навального, которого он считает оружием в борьбе с Россией, и путем логических размышлений приходит к выводу, что в нем больше всего были заинтересованы США. Чтобы написать такое, в современных условиях от западного журналиста требуется немалое мужество. Он лучше многих знает о том, к каким последствиям это может привести в государстве, называющем себя демократическим и гордящимся свободой слова. Тем не менее он написал это:

«Навальный всего лишь оружие пропаганды США/НАТО/ЕС против России. Это совершенно очевидно, но при этом говорить об этом по телевидению и в большинстве других СМИ запрещено. Ведь кто-нибудь может оскорбиться. Газета Verdens Gang пошла дальше всех и сообщила 24 января: «В преддверии выходных посольство США разместило у себя на сайте подробную информацию о протестах в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального с указанием места и времени». Иными словами, это открытый призыв к демонстрации против российских властей. Которые, кстати, утверждают, что США и/или другие платят людям за участие в демонстрациях. А как бы мы, норвежцы, отреагировали, если бы Россия призывала к демонстрациям против норвежского правительства и тем более платила людям за участие? Ответ очевиден. Сочувственное изображение Навального и прочих выступающих против российских властей в норвежских СМИ — часть гибридной войны против России (наравне с санкциями, постоянными военными провокациями, гонкой вооружений и так далее). Подхалимские интервью с антироссийским шефом НАТО Йенсом Столтенбергом — это одна сторона медали. Ассанжа СМИ замалчивают либо очерняют, а из Навального годами лепят героя — это другая сторона. Норвежские СМИ и политики оказались чуть ли не в шоке после штурма здания Конгресса США 6 января, но при этом поощряют то же самое в России и Белоруссии, а ранее — в таких странах, как Ливия, Сирия, Украина и Венесуэла. Единственное, что мешает демонстрантам в Москве штурмовать Думу, — это российская полиция, и ее поносят за чрезмерное насилие. Случись то же самое в Норвегии, норвежские СМИ и политики потребовали бы больше полицейских и дали бы им разрешение на жесткие действия. Эти СМИ, которые многие называют натовскими, потому что НАТО для них священная корова, и их журналисты с туннельным зрением решили, что Россия пыталась убить Навального, не дожидаясь никаких «доказательств». Уже одно то, что люди, в частности журналисты, так легко верят, что за всем стоит Россия, а обвинение в адрес США считается кощунством и теорией заговора, — следствие давней идеологической обработки, о которой я рассуждал в начале. На самом деле Россия спасла Навальному жизнь, а затем разрешила ему выехать в Германию. Но предполагаемое отравление Навального тут же политизировалось, став средством давления, чтобы вынудить Германию отказаться от строительства «Северного потока — 2», газопровода из России в Германию. Вот одна из причин, почему нельзя исключать, что за отравлением могли стоять США. Но, как известно, говорить об этом в норвежских СМИ нельзя».

Таких журналистов, как Ларс Биркелунд, на Западе очень мало, но они есть, и с каждым годом их становится все больше. Также все меньше жителей западных стран верят в выдумки своих СМИ по той простой причине, что в них все труднее верить. Создатели теорий заговоров и покушений не могут ответить на простейшие вопросы, типа: «Где Скрипали?».