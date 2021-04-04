Силовики задержали перевозчиков крупной партии наркотиков под Псковом

Псков, 4 апреля. Сотрудники ФСБ и ФТС России обнаружили 219 брикетов с наркотическим веществом массой 150 кг на границе с Латвией, где и задержали перевозчиков, передает таможенное ведомство.

По результатам экспертизы было установлено, что содержимое в свертках — это гашиш, передает источник ФАН в силовых структурах. Правоохранители также установили личности злоумышленников. Ими оказались российские граждане, организовавшие канал ввоза наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», сообщало Федеральное агентство новостей. Предполагаемым преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.