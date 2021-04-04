Звезда «Дома-2» вышла на связь после скандала с мужем

Москва, 4 апреля. Личные проблемы участников телешоу «Дома-2» Анастасии Голд и Ильи Яббарова стали общественным достоянием. После скандала в эфире модель впервые вышла на связь с поклонниками.

Наплевав на фанатов, муж телезвезды не стеснялся в выражениях в адрес супруги, повышая на нее голос и швыряя посудой. Во время ссоры Яббаров заявил, что вообще не должен был связывать свою жизнь с такой девушкой, как Голд. После публикации ссоры модель призналась, что их семья уже очень давно столкнулась с серьезными проблемами.

Со своими поклонниками бывшая участница «Дома-2» решила поговорить откровенно. Звезда телестройки рассказала, что за годы отношений устала от неадекватного поведения возлюбленного. Лишь теперь она смогла найти в себе силы и «вырваться» из токсичных отношений. От тяжелой жизненной ситуации Голд спасает лишь работа.

«Поэтому вытираю слезы, собираю себя в кучу и сейчас буду стараться делать фокус только на работе», – заявила модель.

Поклонники искренне порадовались за участницу «Дома-2», ведь отношения в семье Яббарова и Голд всегда отличались истериками и необоснованными претензиями.

Несмотря на закрытие проекта на телеканале ТНТ, участники шоу до сих пор пользуются популярностью. Недавно в Сети стало известно о неадекватном поведении звезды проекта Алены Кузнецовой, которая раньше была парнем. Она закатила скандал водителю такси из-за неправильного обслуживания.