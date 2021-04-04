Президент Болгарии Румен Радев проголосовал на парламентских выборах

София, 4 апреля. Болгарский президент Румен Радев пообщался с журналистами после того, как проголосовал на выборах депутатов 45-го Народного собрания (парламента) страны.

По словам болгарского лидера, он «голосовал против распада государственности». Политик рассказал, что болгары берут свое будущее в свои руки, несмотря на все сложности и трудности.

«Эти выборы — первый шаг к нормальной Болгарии, к восстановлению законов и правил, к осознанию силы коллективного действия и восстановлению огромного потенциала, который несет наш народ», — заявил Радев представителям СМИ.

Политик также отметил, что если граждане Болгарии не придут на выборы, то «история может отправить страну на переэкзаменовку по демократии». Радев выразил надежду, что парламентские выборы смогут сформировать стабильное и легитимное правительство в Болгарии.

Ранее премьер-министр Бойко Борисов заявил, что текущие выборы в парламент являются самыми дорогими в истории страны. По его словам, организация выборов стоила порядка 50 млн левов. Средства направили на вакцины от коронавируса, а еще 50 млн левов ушли на машинное голосование.