Незамужние и бездетные россиянки могут стать пользователями «Дальневосточной ипотеки»

Владивосток, 4 апреля. О намерении расширить демографию применения программы «Дальневосточная ипотека» рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Эта программа действует в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 2019 года. Участниками могут стать супруги не старше 35 лет или неполные семьи с детьми. У Алексея Чекункова журналисты спросили о его оценке программы и перспективах распространения практики на девушек без детей.

«... Я бы сказал, что это приоритет номер один для нашей работы. Тогда и девушка успеет и выйти замуж и родить, но и на незамужних и бездетных мы будем стараться расширить тоже», — сказал глава ведомства.

Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству региона увеличить объем строительства в 1,6 раза. Там должно быть построено 3,3 миллиона квадратных метров жилья к 2024 году.

Минстрой РФ ранее публиковал индекс качества городской среды, включая города ДФО. Самым комфортным городом был признан Хабаровск.