Названа дата официального визита Зеленского в Катар

Киев, 4 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Катар вместе с супругой Еленой, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Известно, что официальный визит запланирован на 5 апреля. В Катаре он встретится с эмиром Тамимом бин Хамадом аль Тани и премьером, а также главой МВД Халидом бин Халифой аль Тани.

Среди вопросов, которые стороны планируют обсудить, будут развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах. Кроме того, официальные лица Украины и Катара обсудят взаимодействие в рамках международных организаций.

«По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», — указывается в официальном сообщении пресс-службы.

Первая леди Украины Елена Зеленская проведет встречи, направленные на развитие публичной и культурной дипломатии.

Ранее политолог, экс-депутат Тарас Чорновил заявил, что Зеленский сумел создать продолжение реалити-шоу за время пребывания на посту.