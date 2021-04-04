Губернский каток завершает работу в Туле

Тула, 4 апреля. Воскресным вечером официально завершается зимний спортивный сезон. На главной площади города торжественно закроется губернский каток.

Отметим, он работал в Туле уже четвертую зиму подряд, став популярным среди горожан и туристов. Каток стал центром притяжения любителей катания на коньках, провести время в приятной обстановке, совмещая активный спорт и культурный отдых. Теперь с искусственным льдом арены туляки попрощаются до следующей зимы, а каток уступит место велосипедам, скейтам и роликам.

В день закрытия на катке прозвучит музыка тульских ди-джеев. Подготовлены два вида программ. Сначала катающихся ждет ретро дискотека, а затем туляки и гости города покатаются под молодежные композиции.

Ранее ФАН сообщал об открытии тульского катка. Минувшей зимой он начинал работу в конце декабря.