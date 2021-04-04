Новый вид мошенничества: как необходимо бороться с киберпреступностью в России

Злоумышленники начали предлагать россиянам под видом работников банков оформить вклад под высокий процент. Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью ФАН рассказал, как необходимо бороться с киберпреступностью в России.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян — под видом сотрудников банков они предлагают жертвам оформить вклад под высокий процент. Заинтересовавшимся гражданам злоумышленники присылают ссылку на фейковую страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. Такую универсальную схему мошенники используют для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. При этом они могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.

Многие граждане уже знают о том, что нельзя сообщать по телефону коды из SMS-сообщений для подтверждения операций, однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.

Эксперт Юрий Самонкин считает, что количество киберпреступлений увеличилось из-за пандемии коронавируса, когда многие сферы общественных отношений переместились в интернет-пространство.

«В последнее время из-за пандемии выросло количество киберпреступлений. Если раньше злоумышленники действовали нахрапом, нанося ущерб напрямую финучреждениям, то сегодня им даже не нужно грабить банки. Преступники используют современные цифровые технологии для достижения своих целей. Известно, что банковские счета всегда привлекали интерес со стороны злоумышленников, однако век цифровизации упростил им задачу, поскольку большинство из них пользуются левыми аккаунтами, фейковыми никнеймами и копируют работу органов государственной власти и служб безопасности ведущих банков», — сказал собеседник ФАН.

Президент Евразийского института молодежных инициатив заявил, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность от мошенничества в Сети самым незащищенным слоям населения — пенсионерам и подросткам.

«На новые виды мошенничества, в первую очередь, должны обратить внимание работники банков. Да, существует техподдержка, которой можно отправлять скрины подобного рода рассылок писем, которые в большинстве случаев все же попадают в папку «Спам», и номера тех абонентов, которые представляются работниками финучреждения. Но у нас есть категория людей — 65+, которые росли в век без информационных технологий. Они эту систему пока не понимают. Также в зону риска попадают несовершеннолетние граждане, которые только начинают знакомиться с цифровой сферой», — указал Юрий Самонкин.

Эксперт считает, что для борьбы с киберпреступностью в России необходимо проводить с населением страны профилактические работы, создавая различного рода информационный контент, который позволит повысить грамотность населения в сфере цифровых технологий.

«Бороться с киберпреступностью необходимо комплексно. В первую очередь, Роскомнадзор при содействии банков России должен проводить просветительскую работу среди граждан страны. Кроме того, для борьбы с этим злом необходимо создать киберполицию наподобие Росгвардии, которая также бы занималась профилактикой подобного рода правонарушений в Сети. Также необходимо сделать так, чтобы подобного рода ссылки, присылаемые злоумышленниками, полностью блокировались», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что крымские библиотеки получат сборник аудиолекций по финансовой грамотности, созданный Банком России.