Анатолий Вассерман указал на ошибку в прогнозах ООН о скором голоде в мире

Специалисты ООН в своей работе придерживаются ложных экономических теорий. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявления ООН о том, что изменения климата в мире приведут к снижению производства продовольствия и грозят страшным голодом.

«Даже если какие-то регионы станут менее производительны, этот показатель вырастет в других местах. Например, Российская Федерация еще лет 20–25 назад была вынуждена завозить немалую часть продовольствия, а сейчас стала одним из крупнейших в мире экспортеров. Это связано не только с реорганизацией сельского хозяйства, но и с климатическими изменениями», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что проблему голода не должна вызвать и численность населения планеты.

«В целом, чисто технологически, Земля сейчас способна прокормить в 3–4 раза больше народа, чем на ней живет. Причем не держать на голодном пайке, а обеспечить едой на уровне, который считается характерным для так называемого «золотого миллиарда», — сказал журналист.

В завершение он добавил, что громкие заявления о надвигающемся дефиците продовольствия появляются также и из-за неверных моделей анализа.

«Эксперты ООН руководствуются принципиально ошибочными положениями. Это не их вина, а беда. Их долго и упорно учили экономически ложным теориям. Во всяком случае, любой человек, знакомый с основами реальной экономики, а не либероидных фантазий о ней, даст совершенно иной прогноз, нежели эти специалисты», — подытожил телеведущий.

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