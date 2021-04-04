Саратовский министр здравоохранения рассказал, как мотивирует кур нести яйца

Саратов, 4 марта. Региональный министр здравоохранения Олег Костин дал очередной совет по мотивации кур. Чиновник содержит домашнюю птицу, периодически выкладывая фотографии кур и яиц.

«Вчера была проведена беседа, что, кроме яиц, куры могут давать мясо — результат налицо», — написал Костин в Instagram.

Сотрудник министерства здравоохранения, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что у министра много интересов, не связанных с медициной.

«Олег Николаевич очень разносторонний человек. У него имеется свое мнение по большинству вопросов, он многим увлекается. Особенно он любит животных, может очень долго про них разговаривать», — рассказал сотрудник.

Ранее ФАН делал репортаж о резком росте цен на яйца в Саратовской области. Цена за десяток яиц сорта С0 выросла до 100 рублей.