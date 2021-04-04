В России заработает Единый реестр видов контроля. События дня. ФАН-ТВ

В России заработает Единый реестр видов контроля
С 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Постановление о порядке его формирования и ведения подписал Председатель правительства Михаил Мишустин. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание.
«Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной», — отмечается на сайте правительства.
Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.
Столкновения полиции и граждан в Швейцарии
Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ после того, как молодые горожане напали на правоохранителей с коктейлями Молотова во время беспорядков на востоке Швейцарии в городе Санкт-Галлене. На кадрах виден дым, предположительно, от баллончика со слезоточивым газом, а также потасовка между полицейскими и гражданами. По информации СМИ, протестующие вышли на улицы из-за продления коронавирусных ограничений. Ранее власти страны перенесли открытие летних веранд баров и ресторанов, запланированное на 22 марта, из-за роста числа заболевших. В ходе беспорядков было повреждено имущество города, а полиция задержала более 20 человек.
Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью
Берега Сахалина утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын в Instagram. Первые косяки сахалино-хоккайдского стада начали подходить на нерест к юго-западному побережью острова. Часть рыбы выбросило на берег. По его словам, благодаря этому явлению уже стали заметны признаки восстановления запасов этой подорванной популяции, а нерестовый ход только начался. Тихоокеанская сельдь распространена вдоль азиатского побережья от Корейского полуострова до устья реки Лены в Восточной Сибири и вдоль американских берегов.
В России выявили 8 817 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России выявили 8 817 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (1 901), Санкт-Петербурге (711) и Московской области (598). При этом за последние 24 часа скончались 357 пациентов, выздоровели и выписались из больниц 8 212 человек. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала своих коллег в правительстве страны, а также всех жителей России пройти вакцинацию от COVID-19. По ее словам, это важно не только для сохранения здоровья, но и для формирования коллективного иммунитета.