В России заработает Единый реестр видов контроля. События дня. ФАН-ТВ

В России заработает Единый реестр видов контроля

С 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Постановление о порядке его формирования и ведения подписал Председатель правительства Михаил Мишустин. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание.

«Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной», — отмечается на сайте правительства.

Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.