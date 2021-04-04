Учителя на юге Ирака требуют соблюдения своих прав

Багдад, 4 апреля. Учителя провинции Ди Кар в воскресенье, 4 апреля, проведут демонстрацию в городе Насирия с требованием соблюдения своих прав. Ожидается, что протестующие пройдут маршем от перекрестка Аль-Бахва до здания Управления образования провинции и заблокируют штаб-квартиру Главного управления. Если власти не пойдут на уступки и не выполнят требования учителей, ситуация может обострится, сообщил изданию Shafaq News координатор демонстраций Раид Будаири. Он добавил, что 3 апреля протестующие установили палатки и дали властям срок до 6 апреля. В случае невыполнения требований, они перекроют дороги и мосты, а также заблокируют работу коммунальных служб.

«Проблема учителей была предметом политического торга между некоторыми блоками в иракском парламенте», — пояснил Будаири.

Протесты учителей охватили ряд иракских провинций. В провинции Васит учителя установили палатки перед зданием Управления образования. Десятки преподавателей собрались на митинг перед Управлением образования в провинции Дияла с требованием пересмотра контрактов в рамках бюджета страны на 2021 год.