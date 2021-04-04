Геймера из Сиэтла обвинили в растлении детей бывшей супруги

Сиэтл, 4 апреля. Популярного в США стримера Роберта П. обвинили в растлении несовершеннолетних. Бывшая супруга геймера сообщила в полицию, что он растлевал и насиловал ее сыновей.

Неприятная история случилась в Сиэтле, где завсегдатаю видеостриминговой платформы Twitch и талантливому геймеру были предъявлены обвинения в педофилии. Бывшая жена Роберта П. заявила в полицию о том, что мужчина приставал к двум ее младшим сыновьям, сообщает Daily Dot.

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, после заявления экс-супруги американца немедленно арестовали. Известно, что пара была жената на протяжении 11 лет. У бывшей спутницы геймера Бонни П. четверо своих детей от предыдущего брака и дочь от Роберта. По словам американки, мужчина сексуально надругался над двумя ее младшими сыновьями.

Оказалось, что незадолго до скандала между супругами произошла размолвка, и подозреваемый в педофилии переехал из их дома (по сообщениям, из-за романа на стороне). Через шесть месяцев после этого Бонни П. позвонила в Службу защиты детей и рассказала специалистам о якобы имевшем место растлении несовершеннолетних.

Полицейские провели с пострадавшими детьми необходимые следственные действия, в том числе судебно-медицинские экспертизы и опросы. Получив более чем исчерпывающую информацию, стражи порядка арестовали популярного геймера. В настоящий момент американец содержится в исправительном учреждении, где ожидает вынесения приговора. Следователи предъявили ему обвинения в растлении и изнасиловании малолетних. Есть возможность выпустить предполагаемого преступника под залог, но в таком случае он составит 200 тыс. долларов.

Робер П. прославился в 2009 году, когда установил мировой рекорд за самый высокий счет в музыкальной видеоигре «Рок-группа — 2» на барабанах. Геймер имеет аккаунт в Twitter, где может похвастаться более чем 8400 подписчиками.