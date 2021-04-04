Синоптики предупредили россиян о начале мощного потепления

Москва, 4 апреля. С понедельника снегопад не прогнозируется, а температура воздуха в столичном регионе будет повышаться все сильнее.

Начиная с 5 апреля в центральных областях России воздух прогреется до +10 градусов, а в Черноземье — до +12...14 градусов. Об этом рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

К середине недели в Московской области потеплеет до +12 градусов. При этом ночные температуры станут положительными. Однако 8 апреля подойдет фронтальная зона и принесет с собой осадки в Московскую, Рязанскую и Владимирскую области.

«Но осадки уже будут в виде дождя, никакого снега не прогнозируется. Снег может остаться лишь в лесопарках. Ну а на улицах, во дворах его, скорее всего, уже не будет», — добавил синоптик в беседе с «Российской газетой».

К 9 и 10 апреля синоптики ожидают потепления в Костромской, Тверской, Новгородской, Вологодской областях. К концу первой декады месяца там должен начаться ледоход.

При этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, не исключила выпадение мокрого снега вперемешку с дождем. По ее словам, такие осадки могут продлиться в столичном регионе России до середины апреля.