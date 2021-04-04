Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после запрета на нецензурные выражения

Москва, 4 апреля. Закон о запрете распространения мата в социальных сетях повлек за собой более частое его использование, сообщают аналитики.

Закон, который начал действовать в России с 1 февраля 2021 года, был направлен на блокировку постов с подобным содержанием. С помощью специального алгоритма «Медиалогия» подсчитала частоту употребления запретных слов и словосочетаний.

Был изучен контент сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok за период с 1 февраля по 31 марта 2021 года. В итоге исследования выяснилось, что употребление мата в социальных сетях выросло на десять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Учащение случаев публикации подобного контента было отмечено сразу после введения нового закона.

Ранее сообщалось о случаях вербовки молодежи в наркокурьеры в популярной соцсети. Подобные вакансии появились на страничке одного из пользователей Instagram. Роскомнадзор направил компании Facebook Inc. письмо с требованием удалить данные объявления.