Три человека погибли в сгоревшей при ДТП легковушке в Калуге

Калуга, 4 апреля. Жертвами серьезной аварии с участием легковушки стали три человека. Машина влетела в дерево.

Смертельное ДТП произошло утром на улице Дорожной. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево. От сильного удара машина загорелась. Там находились два человека и водитель, они погибли до приезда сотрудников ГИБДД и медиков.

Ранее ФАН сообщал, что четыре человека сильно пострадали в ДТП на трассе Пермь — Березники. Инициатором происшествия стал водитель минивэна, который выехал на встречную полосу.