Вера Брежнева на отдыхе показала грудь в лифе-бандо

Москва, 4 апреля. Актриса и певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отправилась на желанный отдых. Вместе с дочерями Соней и Сарой любящая мама поехала к океану. Брежнева пожаловалась, что после отпуска, который, несмотря на свою яркость, оказался непродолжительным, ей снова придется возвращаться в Москву, где так и не потеплело, сообщает Teleprogramma.pro.

Но в столице певицу ждут концерты, съемки, свежие фотосессии и светские мероприятия. Несмотря на короткие каникулы, женщина все равно вернется отдохнувшей и полной сил. Она опубликовала на своей странице в Instagram свежие пляжные фотографии в белом лифе-бандо. Тонкая ткань так плотно прилипла к пышному бюсту певицы, что главное достоинство ее фигуры не заметить было невозможно.

Ранее Вера выложила не менее откровенное фото, где успела отметиться в белых стрингах от купальника на пляже, показав подписчикам упругие бедра. Подобные снимки определенно вызывают восторг подписчиков звезды, в особенности мужской их части.