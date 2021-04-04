Вера Брежнева на отдыхе показала грудь в лифе-бандо

Москва, 4 апреля. Актриса и певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отправилась на желанный отдых. Вместе с дочерями Соней и Сарой любящая мама поехала к океану. Брежнева пожаловалась, что после отпуска, который, несмотря на свою яркость, оказался непродолжительным, ей снова придется возвращаться в Москву, где так и не потеплело, сообщает Teleprogramma.pro.
Но в столице певицу ждут концерты, съемки, свежие фотосессии и светские мероприятия. Несмотря на короткие каникулы, женщина все равно вернется отдохнувшей и полной сил. Она опубликовала на своей странице в Instagram свежие пляжные фотографии в белом лифе-бандо. Тонкая ткань так плотно прилипла к пышному бюсту певицы, что главное достоинство ее фигуры не заметить было невозможно.
Ранее Вера выложила не менее откровенное фото, где успела отметиться в белых стрингах от купальника на пляже, показав подписчикам упругие бедра. Подобные снимки определенно вызывают восторг подписчиков звезды, в особенности мужской их части.
«Каникулы заканчиваются, впитываю каждый лучик, каждый запах, каждый звук… Сегодня ветрено и так красиво шумит прибой!! Сделаю видео в сторис. Что для вас главная ассоциация с летом?!» — спросила под публикацией певица.
«В султанском гареме стала бы хасеки», «Ой, мамочки! Это восторг», «Ну надо же, как лиф подчеркивает бюст», «Очень сочно! Ваши ягоды очаровывают», «Главное, ничего не просвечивает», «Такие упругие прелести», «Любого соблазнит», «Леди на пляже», «Ух, какая милашка», «Сексапилити», «Стала бы фавориткой любого султана», — написали ей в ответ подписчики.
Ранее сообщалось, как Вера Брежнева жестко ответила подписчику, оскорбившего ее супруга Константина Меладзе.