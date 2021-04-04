Российский врач объяснил появление тяги к сладкому и жирному

Москва, 4 апреля. Причину, по которой у человека появляется тяга к сладким и жирным продуктам, назвала действительный член международной ассоциации нутрициологов и детокс-коучей Алена Степанова.

Желание человека съесть какой-либо продукт обусловлено стремлением восполнить недостаток полезных витаминов и микроэлементов в организме, объяснила специалист. Тяга к соленому свидетельствует о синдроме усталых надпочечников. Его может сопровождать нарушение сна и постоянная усталость.

Желание съесть кислое возникает при дисбалансе кислотности в организме. Тяга к сладкому может быть обусловлена бактериальным ростом кандидоза. Процесс свидетельствует о развитии молочницы. Жирных продуктов хочется, когда неправильно работает поджелудочная железа или в организме фиксируется дефицит жиров. Если человек постоянно думает о еде, то причиной может быть гормональный сбой. Прежде всего в этом случае нужно нормализовать сон.

До этого врач Юлия Чехонина объяснила, нужно ли проводить очищение организма от шлаков и токсинов. Также она предупредила об опасности «детокса».