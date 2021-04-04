Пандемия стала причиной перехода российских салонов красоты в теневой сектор

Москва, 4 апреля. Индустрия красоты понесла самые сильные потери от пандемии COVID-19. Фирмам приходилось закрываться или работать нелегально.

В материале «Известий» дается оценка, согласно которой в некоторых регионах доля нелегальных субъектов экономических отношений в индустрии достигает 70%. На всей территории России около половины салонов красоты уклоняются от легального ведения дел.

Наиболее остро проблема ощущается в субъектах РФ с небольшой плотностью населения. В таких местах особенно много мастеров становятся самозанятыми. Традиционные салоны в условиях пандемии не могут конкурировать с работой на дому, поэтому несут убытки.

Согласно опросу АПИК, 20% предпринимателей в индустрии красоты намерены закрыть бизнес в 2021 году. Большая часть из них собирается закрыть юридическое лицо и продолжить работать в статусе самозанятых.

Роспотребнадзор ранее предъявил новые требования к оказываемым гражданам России услугам, в том числе для парикмахерских.