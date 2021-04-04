Страдающий от рака известный миллионер стал жертвой ограбления в Париже

Париж, 4 апреля. Известный политик и бизнесмен Бернар Тапи и его жена подверглись вооруженному нападению. Четверо злоумышленников проникли в дом супругов в департаменте Сена и Марна.

Преступники связали хозяев и нанесли им несколько ударов. Похитив ценное имущество, они скрылись. Пострадавшие вызвали бригаду медиков, однако от госпитализации отказались, поскольку травмы оказались незначительными.

Бернар Тапи — миллионер, экс-депутат Европарламента. В настоящий момент бывший чиновник страдает от рака желудка. По предварительным данным, состояние бизнесмена ухудшается.

Воры обокрали склады, где хранились дорогостоящие вещи американской певицы Бейонсе, сообщало Федеральное агентство новостей. Это уже второе похищение, до этого злоумышленники украли ценности одного из ее сотрудников.