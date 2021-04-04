Электромобиль «Муравей» заступает на службу в полицию. ФАН-ТВ

Многие, наверняка, смотрели супергеройский фильм про человека-муравья. Главный герой уменьшался в размере, но при этом сохранялась его большая сила. Этот сюжет кинофильма может прийти в голову, когда речь идет о новой тульской разработке.

Конечно, речь идет не о сверхспособностях, а о новом электромобиле для правоохранителей. Модификацию электрического грузовика «Муравей» спроектировали на Тульском машиностроительном заводе.

«Три года назад мы приступили к разработке и два года назад выпустили первую партию этих транспортных средств грузовых. То есть они — первые «муравьи» нового поколения — два года находятся в эксплуатации на предприятиях Тулы, у нас на заводе, в оружейном. Ну, и в других городах», — рассказал Николай Платонов, начальник центра автоматизированного проектирования «Тулмашзавод».

Дело в том, что «компактное» транспортное средство позволит стражам правопорядка попадать на закрытые территории, парки, скверы, и оперативно реагировать на нарушения, предотвращать их и задерживать хулиганов.

У электрогрузовика очень даже неплохие показатели: он может развивать скорость до 22 км/ч, а подзарядки хватает на 70-90 км. В кузов транспортного средства уместятся девять человек. Туда можно будет сажать и нарушителей.

«Его особенность заключается в том, что в задней грузовой части расположен ряд сидений и поручней, то есть заведомо для крепления наручников», — объяснил начальник участка сборки электротранспорта Антон Зорин.

По его словам, уже выпущено более 120 электрогрузовиков.