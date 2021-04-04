Названа возможная причина загадочной смерти школьника из Мурина

Санкт-Петербург, 4 апреля. Стали известны подробности гибели 13-летнего подростка из Мурина. Его нашли в лесу закутанным в кусок ковролина, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

В день исчезновения мальчик вышел из школы на Индустриальном проспекте и перестал выходить на связь. По предварительным данным, он был один. Спустя некоторое время его нашли мертвым в лесу на территории Всеволожского района. Подросток был замотан в ковер. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительной версии, он умер от переохлаждения.

Пропавшего школьника искали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». О том, что его нашли мертвым, сообщил координатор организации. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.