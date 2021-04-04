Отряд кораблей Балтфлота вернулся после трехмесячного похода в гавань Балтийска

Балтийск, 4 апреля. Боевые корабли Балтийского флота за три месяца выполнили задачи в рамках дальнего похода в Северном и Балтийском морях.

Корвет «Бойкий» и большой десантный корабль (БДК) «Минск» прошли более пяти тысяч морских миль. Российские моряки отработали десятки учений, во время которых выполнили электронные пуски противокорабельных управляемых ракет, отразили «воздушные налеты» условного противника и провели тренировку по противодиверсионной защите во время стоянки на незащищенном рейде. Также морски пехотинцы проработали разные антитеррористические сценарии со стрельбами и «нашли» подводную лодку противника за несколько летных смен Ка-27.

Корабли вернулись в военную гавань Балтийска в исправном состоянии, члены экипажа были награждены подарками от командования Балтфлота.

Ранее сообщалось о проведении плановых маневров с участием малых ракетных кораблей Балтийского флота России «Советск» и «Мытищи».