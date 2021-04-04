Минимум 12 моряков погибли при крушении рыболовецкой шхуны в Китае

Пекин, 4 апреля. Рыболовецкое судно потерпело крушение у восточного побережья Китая. Минимум 12 членов экипажа погибли.

Шхуна затонула в акватории островов Чжоушань. Всего на борту находились 20 рыбаков. Поисковикам удалось спасти четыре человека, 12 тел было извлечено из воды, еще четыре моряка числятся пропавшими без вести. В спасательной операции были задействованы самолет, вертолет и десятки судов. Информация о причине кораблекрушения не поступала.

Недавно контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение. В Египте началось расследование произошедшего. Судно арестовали до окончания следственных действий, сообщало издание Deita.