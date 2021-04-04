Судей шоу «Голос. Дети» обвинили в предвзятом отношении к участнице

Москва, 4 апреля. Поклонники популярного телешоу «Голос. Дети» впали в ярость после выступления Элины Нигматуллиной. Судьи не оценили номер участницы, спевшей русскую народную песню.

Во время слепых прослушиваний Нигматуллина исполнила песню «Пой, гармошка веселей», но номер не впечатлил судей. Рэпер Баста попытался оправдаться за решение заявив, что у девочки еще вся карьера впереди.

«Мы думаем, что на наших мнениях решается что-то в судьбе человека. А она прекрасно понимает, что у нее еще — в отличие от нас! — много времени, творческой жизни, и она добьется всего, что захочет. К сожалению, мы сегодня за вас не проголосовали, не повернулись», — прокомментировал решение судья.

Зрителей проекта такое объяснение не устроило, ведь сразу же после выступления Нигматуллиной судьи «одобрили» юную артистку, которая исполнила «западную» композицию, пишет "Царьград". Поклонники пришли в ярость и оставили огромное количество гневных отзывов в разных соцсетях.

«Этот ребенок спел русскую народную песню. Их не впечатлило, к сожалению. Затем следующий участник спел «Запад» — повернулись все. Хотя и тот ребенок спел на высоком уровне… Жаль, что Крид, Лобода, Баста совсем не любят русский фольклор, а клюют исключительно на «Запад»; «Наставники с ограниченным кругозором. Не понимаю, как можно было не пропустить девочку, которая так талантливо спела русскую народную песню!»; «Я искренне возмущена. Это уже какое-то прозападное предвзятое отношение» — возмущенно написали поклонники проекта.

Вокруг последнего сезона шоу не утихают скандалы. Недавно во время эфира наставники довели юных конкурсантов до слез на этапе слепых прослушиваний.