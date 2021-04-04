Оппозиция Чада негативно оценивает политику властей

Нджамена, 4 апреля. Партия оппозиции «Союз демократов за развитие и прогресс» (UDP) представила оценку 30-летнего правления президента Идриса Деби.

«Большинство граждан умирает от болезней из-за отсутствия доступа к медицинским услугам, государственные чиновники прозябают в нищете» — заявил представитель UDP Макс Кемкуа.

Как и другие представители чадской оппозиции, партия считает, что результаты выборов будут сфальсифицированы. По этой причине ее лидер также призвал население бойкотировать голосование, а Силы безопасности Чада — обеспечить безопасность населения, чтобы поддержать «новый политический процесс».

Оппозиционные партии Чада активно выступают против президента Идриса Деби, который в шестой раз баллотируется на пост президента. Оппозиция регулярно призывает население не участвовать в выборах и не поддерживать нынешнюю власть.