Эксперты рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях в России

Москва, 4 апреля. Перечень вакансий в России с предложением самого высокого заработка подготовили специалисты сервиса HeadHunter.

Вакансии разделены на три категории: с высокими зарплатами в Москве, в целом по России, а также в удаленном режиме. Так, в столице работодатели предлагают должность коммерческого партнера в нефтехимической отрасли, где зарплата составляет 500 тысячи рублей, стоматолога-хирурга-имплантолога, чей заработок составляет от 300 до 750 тысяч рублей, менеджера по работе с клиентами в инвестиционной компании с зарплатой от 300 до 600 тысяч рублей. Руководителю группы PHP предлагают от 350 тысяч рублей, гендиректору транспортной фирмы — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Начальник оздоровительного лагеря в Набережных Челнах может получать до 500 тысяч рублей. В Казани вакансия главного инженера-конструктора предполагает заработок от 300 тысяч рублей. На должности руководителя отдела аренды в новый торгово-развлекательный комплекс в Санкт-Петербурге будут платить от 300 тысяч рублей.

В категории работы на удаленке заработок до 530 тысяч рублей предлагается соискателю на позицию менеджера по продаже новостроек, от 300 тысяч рублей может получать архитектор, а репетитор русского языка — от 250 тысяч до 360 тысяч рублей.

Эксперты ранее назвали самые необычные вакансии по стране в апреле.