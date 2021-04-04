Сыну Кости Цзю предложили миллион долларов за бой с Зерафой

Мельбурн, 4 апреля. Промоутер Майла Зерафы сообщил, что Тим Цзю получит миллион долларов за участие в поединке с австралийским боксером.

Сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе предложили подраться с 29-летним Майклом Зерафой. Промоутер спортсмена в интервью порталу Boxing Scene сообщил, что защитивший чемпионский пояс WBO Цзю получит внушительный гонорар размером в миллион долларов.

«Не хочу дискредитировать Тима, но он никогда не встречался с таким соперником, как Майкл Зерафа, который находится в расцвете сил и бился с лучшими в мире. Он не такой, как предыдущие оппоненты Тима, которые никогда не станут чемпионами мира», — отметил он.

На этой неделе Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Техническим нокаутом он победил Денниса Хогана из Ирландии. Бой проходил в австралийском Ньюкасле.