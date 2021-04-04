Десятки мобильников не долетели до тульской колонии на беспилотнике

Тула, 4 апреля. Мужчина задержан при попытке переброса запрещенных предметов в исправительную колонии №5 Тульской области. Сделать это он собирался с помощью беспилотника. Но осуществить преступный замысел не смог. У стен колонии, а именно — на прилегающей полосе внешней запретной зоны, он был задержан. При нем был обнаружен дрон и сумка с семью свертками.

«Гражданин собирался переправить на режимную территорию 33 мобильника, 26 сим-карт, девять зарядных устройств, пять USB-проводов, семь WI-FI роутеров и одни гарнитуру к телефону. Задержанный пояснил, что собирался это сделать по просьбе неизвестного ему мужчины за денежное вознаграждение», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

В настоящий момент по факту задержания составлен протокол об административном правонарушении. Телефоны и комплектующие к ним изъяты и приобщены к протоколу. Сотрудники оперативного отдела колонии проводят проверку: устанавливают лиц из числа осужденных, которым предназначалась запрещенная посылка.

Ранее ФАН рассказывал, что в Тульской области в этой же исправительной колонии были обнаружены неожиданные находки осужденным в передачах от родственников. Благодаря бдительности сотрудников, гостинцам с начинкой не суждено было дойти до адресатов.