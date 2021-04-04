Аналитики из США рассказали, как российские АК-203 могут спасти армию Индии

Вашингтон, 4 апреля. Автоматы АК-203 стали спасением для Индии после провала с производством собственного автоматического оружия, пишут аналитики из США.

Некоторое время назад на территории Индии было налажено производство российских автоматов. К совместному проекту привлечен и концерн «Калашников». Предполагается изготовить около 700 тысяч АК-203 для нужд индийских ВС. Если завод сможет поддерживать высокие стандарты качества, то эти автоматы могут пользоваться спросом и в других странах. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американский портал Strategy Page.

Разработка российских специалистов должна прийти на замену индийской штурмовой винтовке INSAS. Попытка заменить АК-47 на отечественную продукцию обернулась для Нью-Дели катастрофой. Собственное оружие отличалось крайне низким качеством, и потребовалось решение извне.

«АК-203 — эффективная конструкция. Если в Индии грамотно наладят производство этого автомата, то он удовлетворит индийских военных, все еще вооруженных INSAS», — считают эксперты.

АК-203 имеет ряд сходств с АК-47, как и INSAS, однако отличается лучшим качеством и надежностью. В то же время новый автомат так же надежен, как и разработка времен СССР.

Новые автоматы АК-12 ранее поступили на вооружение полка спецназа ЮВО в Ставропольском крае.