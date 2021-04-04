Первая в России девушка-водитель пожарной машины рассказала о профессии. ФАН-ТВ

В Самарской области работает первая в России девушка-водитель пожарной автоцистерны. Эту профессию она мечтала получить с детства.

Елена Димитриу — первая в России девушка-водитель пожарной автоцистерны. О такой совсем не женской профессии она мечтала с детства. В душе хотелось, конечно, большего — помогать в ликвидации пожара и спасать жизни. Однако это желание столкнулось с законодательными ограничениями, но не пропало: Елена вступила в ряды добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Меня настолько вдохновила идея стать спасателем, что я записалась в учебно-методический центр, и вскоре я стала обучаться на спасателя. Дальше мой интерес больше просыпался и укреплялся. Я аттестовалась. Я стала выходить на дежурства в данном отряде и впоследствии стала добровольцем в одной из частей Московской области», — поделилась Елена.

Ради достижения своей цели москвичка переехала в Самарскую область — там ей удалось стать водителем пожарной машины в добровольческом отряде. Елену не смутил переезд в провинцию и значительное снижение зарплаты. Она отметила, что главное — это огонек в груди. Ретивую сотрудницу отметило начальство.

«В настоящее время нареканий пока нет, дисциплина в порядке, машина ухожена, всегда помыта. Также она уделяет внимание обслуживанию автомобиля и крану, насосу, двигателю. Такой подход меня, как руководителя, очень устраивает», — похвалил Елену руководитель добровольной пожарной команды Службы Спасения Центра Самарского добровольчества Андрей Пожидаев.

Сама Елена уверена: ее история только начинается, и она готова сделать все для достижения своей цели.