Политолог Самонкин объяснил, зачем Западу нужна Тихановская

Москва, 4 апреля. Поведение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской показало неэффективную работу оппозиции, такое мнение выразил российский политолог Юрий Самонкин.

По словам эксперта, Западу выгодно держать Тихановскую «на плаву в медиапространстве», так как ее попросту используют в качестве предлога для давления на Белоруссию.

«Координационный совет белорусской оппозиции не работает эффективно. Он утратил свои первоначальные цели создания, заключавшиеся в продвижении во власть прозападных политиков, избрании Тихановской президентом, полном разрыве экономических и культурных связей с Россией и повороте в сторону Запада и НАТО», — цитирует Самонкина «НьюИнформ».

Политолог уверен, что координационный совет оппозиции пытался сделать из Белоруссии «вторую Украину», но ничего не вышло. Кроме того, Тихановская показала свою несостоятельность в качестве амбициозного западного политика.

«Она постоянно клянчит у Запада какие-то средства, какую-то помощь, но вся ее работа сводится в информационно-медийное пространство, а на большее она не способна», — говорит политолог.

Накануне стало известно, что Тихановская вместе с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич обратилась за поддержкой к ООН, ОБСЕ и другим организациям. Экс-кандидат в президенты Белоруссии хочет, чтобы международные организации поддержали участников созданного ей координационного совета противников власти.