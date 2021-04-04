Американские ученые нашли в мозге человека «клетки сна»

Вашингтон, 4 апреля. Специальные клетки, которые помогают мозгу удерживать сонное замедление, обнаружили американские ученые.

В ходе исследований оказалось, что за крепкий сон отвечают астроциты — вспомогательные клетки нервной системы. Долгое время специалисты полагали, что астроциты только питают нейроны и выполняют другие вспомогательные работы.

Согласно новым данным, эти клетки напрямую вмешиваются в электрическую активность нейронов. Именно они могут управлять продолжительностью и глубиной сна.

Если стимулировать Gq-рецепторы астроцитов, то мозг будет спать дольше. А если же стимулировать Gi-рецепторы, то сон станет глубже, но его продолжительность не изменится. Исследования астроцитов в будущем позволят эффективно лечить различные расстройства сна, уверены ученые.

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