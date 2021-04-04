Участница шоу «Холостяк» пошутила над ростом Тимати

Москва, 4 апреля. Вопрос роста рэпера Тимати волнует многих его поклонников. В рамках проекта ТНТ «Холостяк» артист решил помериться ростом с новой участницей, моделью Алисой Грабовой.

Свежий выпуск популярного шоу оказался богат на сюрпризы. В передаче появились три новые претендентки на сердце главного холостяка отечественной эстрады — Екатерина Сафарова, Татьяна Бакулина и Алиса Грабовая.

Больше остальных внимание Тимати привлекла модель и бизнесвумен Грабовая. 21-летняя модель выделяется на фоне остальных участниц проекта внушительным ростом — 180 сантиметров, который она умело подчеркивает высокими шпильками. Именно ее артист пригласил на индивидуальное свидание.

В приватной беседе основатель лейбла Black Star поинтересовался ростом модели, а затем попросил снять каблуки, чтобы встать рядом. Девушка иронично поинтересовалась, испытывает ли Тимати комплексы по поводу роста.

«Нет, просто интересно. У меня всегда был 175, а у тебя 180», — заявил Тимур Юнусов.

Позже пара отправилась на романтическое свидание, которое прошло в океанариуме. В общении с Грабовой он вел себя как джентльмен, не позволяя себе вольности.

По итогам нескольких выпусков главной претенденткой на сердце холостяка является Мария Вебер. Однако после появления Сафаровой зрители разделились. Дело в том, что модель в прошлом была возлюбленной известного футболиста Неймара.