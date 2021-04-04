В красноярском аэропорту подготовили резервное судно для пассажиров рейса из Токио

Красноярск, 4 апреля. Пассажиры приземлившегося из-за технических неполадок с двигателем самолета смогут улететь во Франкфурт на резервном борту из аэропорта Емельяново.

Сотрудники красноярского аэропорта сообщили, что людям предоставили запасное воздушное судно, которое доставит их в пункт назначения. По предварительной информации, резервный борт прибудет в 17:40 по местному времени.

Напомним, авиалайнер, следовавший по маршруту Токио — Франкфурт, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска, сообщал ФАН. На его борту находилось 78 человек, в том числе и члены экипажа. При посадке никто не пострадал. Уточнили, что пилоты потребовали посадить самолет из-за падения давления масла в левом двигателе.