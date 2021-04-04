Дознаватели работают на месте пожара на пилораме в Кургане

Курган, 4 апреля. Курганские дознаватели работают на месте пожара в одноэтажном здании, где была расположена пилорама, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания, о причинах возникновения пожара говорить пока рано. Ликвидация возгорания продолжается.

Здание с пилорамой загорелось на площади 800 кв. м на Промышленной улице. Пострадавших и погибших в результате пожара нет, сообщает МЧС России по региону.

В тушении пожара задействованы 47 человек и 13 единиц спецтехники. Огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение. Планировалось привлечь пожарный поезд, сообщал ФАН.