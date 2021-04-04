Перед выборами в Чаде атаковали оппозиционеров

Нджамена, 4 апреля. Неизвестные «активисты» напали на штаб-квартиру одной из главных оппозиционных партий Чада «Национальный союз за демократию и обновление» (UNDR) в субботу, 3 апреля, около 7 утра. Нападавшие разграбили офис, сорвали флаг партии и сожгли его перед входом в здание. К 14:00 они вернулись в количестве 30 человек, выломали входную дверь и снова разрушили офис. Представители партии подозревают, что за этим стоят активисты правящей партии «Патриотическое движение спасения» (MPS), однако представители MPS опровергают обвинения.

Инцидент произошел за неделю до президентских выборов, назначенных на 11 апреля. С начала президентской гонки оппозиция проводит многочисленные антиправительственные митинги и призывает политические партии и население бойкотировать выборы, чтобы не допустить переизбрания действующего президента Чада Идриса Деби.