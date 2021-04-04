ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с фурой в Рязанской области

Рязань, 4 апреля. Легковой автомобиль врезался в фуру на трассе М-5 «Урал», погибли три человека. Страшные кадры с места аварии оказались в распоряжении ФАН.

Трагедия произошла в Рыбновском районе на 174-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении. От полученных травм он и двое его пассажирок скончались. Информации о состоянии мужчины, управлявшего фурой, не поступало.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Личности погибших женщин устанавливаются.