Жириновский предложил вернуться к юлианскому календарю из-за Пасхи

Москва, 4 апреля. России стоит вернуться к юлианскому календарю. Такое предложение высказал депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Предложение политика связано с Пасхой, Рождеством и остальными праздниками, которые в России празднуют с опозданием на две недели.

«Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью», — пишет Жириновский в Telegram-канале.

Лидер ЛДПР напомнил, что большевиков давно нет, а «их проделки до сих пор мучают человечество». Политик призвал вернуться к календарю, который действовал в России в царские времена. Жириновский добавил, что необходимо также вернуть старые названия городов и улиц.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что наступление ВСУ в Донбассе может стать началом реального движения в сторону создания Новороссии.