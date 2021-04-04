Сектору биотехнологий спрогнозировали рост после пандемии COVID-19

Москва, 4 апреля. После пандемии коронавируса биотехнологическая отрасль продолжит рост на фоне развития биофармацевтики и «зеленого» сельского хозяйства.

В 2020 году в секторе биотехнологий было зафиксировано стремительное развитие — побит рекорд по притоку капитала. Так, по данным компании Grand View Research, мировая отрасль оценивалась в 753 млрд долларов. Уже в текущем году объем может перевалить за один триллион долларов, заявил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Значительную часть рынка (46,64%) занимают биотехнологии в области здравоохранения.

В целом сектор включает в себя рынок биофармацевтики («красная» биотехнология), а также пищевое производство, сельское хозяйство, химическую промышленность («белые» технологии), клеточную и генную инженерию («зеленые») и природоохранную деятельность («серые» биотехнологии)

ФАН ранее огласил имена соискателей премии «Хорошие новости России» в номинации «Экономика страны или региона».