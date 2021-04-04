Татьяна Арнтгольц блеснула стройной фигурой после родов

Москва, 4 апреля. После вторых родов актриса Татьяна Арнтгольц не стала задерживаться в декретном отпуске. Недавно в социальной сети Instagram артистка похвасталась стройной фигурой.

Обновленная телезвезда появилась на съемочной площадке популярной передачи «Жди меня». Для возвращения 39-летняя Арнтгольц выбрала классический красный костюм с брюками-дудочками, которые идеально подчеркнули ее точеную фигуру. К наряду она подобрала нюдовые туфли на шпильке. В соцсетях актрису завалили восторженными отзывами фанаты.

«Всего месяц назад стала мамой, и уже в кадре! Потрясающе!!»; «Как вы прекрасны. И не скажешь, что буквально недавно вы стали мамой во второй раз»; «Татьяна, просто блистаете, как бриллиант. Шикарная фигура. Поздравляем с камбэком», — отметили пользователи соцсети.

Пока актриса строит карьеру в паре с Александром Лазаревым — младшим, за новорожденным Даниилом присматривает ее муж Марк Богатырев и 11-летняя дочь Мария. По словам Арнтгольц, ее старший ребенок прекрасно ладит с отчимом, за последние годы у них сложились трогательные и доверительные отношения.

Для Богатырева Даниил стал первым ребенком. Звезда сериала «Кухня» активно делится своими эмоциями от отцовства с поклонниками в Instagram. Недавно он рассказал, что стать папой — настоящее счастье.