Киев, 4 апреля. Публицист Анатолий Вассерман рассказал журналистам, какая выгода может ожидать Соединенные Штаты Америки в случае ссоры Украины и Китая из-за «Мотор Сич».

На Украину могут перестать приходить иностранные инвестиции: этого и добиваются США, которые, по словам Вассермана, контролируют Киев. Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила Украину за национализацию завода, заявил собеседник корреспондента «Украины.ру».

«Политика Запада относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка», — цитирует издание телеведущего.

В этом случае будет расти зависимость Киева от «иностранных подачек», говорится в статье. Все дело в том, что именно Соединенные Штаты распоряжаются деньгами Международного валютного фонда, куда вносит свою долю в том числе и Россия. Вассерман указал на правила голосования в МВФ: Вашингтон способен «продавить» то, что ему нужно, вопреки мнению остальных членов. Именно поэтому все идет по плану, который собеседник издания называет преступным.

Из-за инцидента с «Мотор Сич» Киев «вляпался» в большой международный скандал. Об этом политический аналитик Владимир Соловейчик ранее рассказал Федеральному агентству новостей. Ситуация будет иметь долговременные негативные последствия для Украины, уверен он.