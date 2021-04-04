«Этот день в истории». Что произошло 4 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей ежедневно рассказывает о самых значимых событиях, интересных фактах и днях рождениях известных личностей, оставивших след в истории России и всего мира.

Проект «Этот день в истории» поможет освежить собственные знания и расскажет, какой отпечаток оставил день в разные годы на страницах истории.

4 апреля — особенная дата для всего человечества. Сегодня отмечается Международный день Интернета. Нет сомнений, что большинство не может представить свою жизнь без глобальной Сети. Здесь есть практически все, что нужно для жизни, работы и общения. Интернет стал неотъемлемой частью человека лишь 35 лет назад. Но его покровитель родился между 560—570 годами в Вестготском королевстве.

Кого называют покровителем Интернета и компьютеров и с какой ошибкой ассоциируется 4 апреля?

Какую землю открыл сегодня мореплаватель Педру Кабрал и как связаны 4 апреля, Юрий Долгорукий и Москва?

Ответы на все вопросы — новом выпуске «Этот день в истории».