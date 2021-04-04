Мест на август почти не осталось: туристы спешно бронируют жилье в поселках Крыма 

Маленькие приморские поселки в Крыму пользуются большой популярностью для отдыха как среди местного населения, так и у приезжих туристов. Считается, что людей в таких местах отдыхает меньше, а значит, море и берег чище. И теперь, в условиях закрытых границ, россияне активно бронируют номера на майские праздники и летний отдых. Как сегодня обстоят дела в Крыму и есть ли еще места в отелях, разобрался ФАН.

«Следить за официальной статистикой наполнения отелей и гостиниц в таких поселках сложно, потому что в основном туристы селятся в гостевых домах и частных мини-отелях, за бронированием в официальные компании обращаются редко. В основном узнают о возможности поселиться по так называемому сарафанному радио либо же арендуют жилье на месте», ― говорит ФАН сотрудница туристической компании Наталья Савелова.

Если нет официальной статистики, то поможет «народная». Как рассказала нам владелица дома с местами для гостей в небольшом поселке Новофедоровка на западном берегу Крыма, июль-август у нее уже забронирован.

«Мы сейчас строим второй гостевой дом, в прошлом году гостей было очень много, из-за закрытых границ все приехали к нам, люди были почти до ноября, обычно у нас меньше отдыхающих», ― делится владелица гостевого дома.

Как удалось узнать, мест на август нет уже и в некоторых мини-гостиницах в Коктебеле, Гурзуфе и Ливадии. В основном люди заезжают на срок от пяти дней, средняя стоимость проживания в таких номерах за сутки составляет минимум 1500–2000 рублей.

«Мы уже третий год подряд приезжаем к вам в Оленевку (запад Крыма, Черноморское. ― Прим. ФАН), это настоящая находка для жителей мегаполиса ― тишина, прозрачная вода, степь, звезды. Это особенная редкость в Москве. Если хочется «тусича» ― прыгнули в машину, полтора часа — и мы уже в любом крупном городе. В маленьких приморских селах как раз и осталась ваша неповторимая аутентика, крымский дух», ― рассказал ФАН житель Москвы Илья Блинников, который и в этом году планирует отдохнуть в Оленевке.

Отметим, на днях крымский поселок Мисхор под Ялтой вошел в десятку популярных направлений среди туристов. Причем цены в этом году на отдых выросли в среднем на 10%. Кстати, в ночь на 18 марта в России запустили третий этап программы туристического кешбэка. И самым популярным направлением в первые часы стал именно Крым.

Ранее в комментарии ФАН крымчанин рассказал, скучает ли он по Украине и за что он ей благодарен.