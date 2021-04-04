Учительница из Краснодара стала победителем международной премии по экологии

Краснодар, 4 апреля. Учительница биологии из школы №96 в Краснодаре получила 10 тыс. евро за победу в международном конкурсе с проектом по экологии.

Педагог Елена Носенко в 2010 году организовала «Зеленую школу волонтеров». Учительница с добровольцами высадили более 200 тыс. деревьев в Кубани. Каждый год Носенко проводит экологические акции, среди них посадка семян в лесных хозяйствах, сбор макулатуры и другое. Также педагог прививает уважение к природе своим ученикам. В общеобразовательных учреждениях и детских садах разных российских регионов она ведет уроки по экологии. Носенко приезжает в Саратовскую, Рязанскую, Воронежскую, Ростовскую области.

Учительница стала участником международной премии «Terre de Femmes — Земля женщин». Она победила в XVI конкурсе фонда французской косметической компании.

«Мне 58 лет. Я помню, как было раньше, когда я была школьницей. Мы никогда не покупали воду, не задумывались о том, куда будет деваться пластик. Но сейчас все изменилось. И я рада, что поколение, с которым мы работаем, меняется. Люди начинают понимать, что значит экологичный образ жизни», — поделилась Носенко.

Награждение состоялось в Москве. Женщина получила 10 тыс. евро. Призовые средства она планирует вложить в развитие движения по экологии.

До этого сообщалось, что экспедиция «Север-2021» отправилась в Арктику 1 апреля. Задача специалистов — мониторинг экологии региона.